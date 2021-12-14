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Новости | Зеленский о требованиях Путина по НАТО: Мы отдали ядерное оружие, гарантии – на помойке

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 12:35
Зеленский о требованиях Путина по НАТО: Мы отдали ядерное оружие, гарантии – на помойке - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украина отказалась в 1990-х от ядерного оружия, а гарантии безопасности, в том числе от России, были "выброшены на помойку". Так на требование лидера РФ Владимира Путина не брать Украину в НАТО отреагировал президент Владимир Зеленский в интервью итальянской La Repubblica, перевод которого опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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Интервьюер напомнил, что Путин требует письменных гарантий нерасширения НАТО на восток, и спросил – согласился ли бы Зеленский отказаться от членства в Альянсе в обмен на гарантированный отвод войск России от границ Украины.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку", – ответил президент.

По словам Зеленского, странно слышать от России просьбы о каких-либо гарантиях, когда сама РФ уже нарушила столько обещаний.

СПРАВКА. 5 декабря 1994-го второй президент Леонид Кучма подписал с лидерами США, Великобритании и РФ Будапештский меморандум. Украина отказалась от ядерного оружия, а страны-подписанты обязались уважать ее независимость, суверенитет и границы. Однако в 2014-м Россия вторглась в Украину и оккупировала Крым и часть Донбасса.
  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил – США обещают жесткие санкции и другие меры в случае вторжения. LIGA.net вела хронику этого события.

Читайте также: Кулеба: Путин представляет, как они с Байденом садятся за стол и чертят новую карту Европы

Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин нато ядерное оружие будапештский меморандум
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