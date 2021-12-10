UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден привел в ярость восточных союзников по НАТО своими контактами с Россией – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 09:48
Байден привел в ярость восточных союзников по НАТО своими контактами с Россией – Bloomberg - Фото
Джо Байден (фото - EPA)

После разговора с Кремлем американский президент Джо Байден заявил, что надеется объявить о встрече "как минимум четырех наших основных союзников по НАТО" с представителями России. Эта идея вызвала раздражение стран восточного фланга Альянса, которые понимают, что их вряд ли возьмут в такие переговоры, хотя их будущее и будущее их соседей может решить "горстка союзников", пишет Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Байден обещает противостоять экспансии России, однако некоторые члены НАТО считают его последнее предложение России о встрече дипломатической уступкой, отметили в агентстве.

"России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может быть или не может быть членом НАТО. Самое тревожное желание Москвы – разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы никоим образом не наивны в этом вопросе", – подчеркнула премьер Эстонии Кая Каллас.

Правительство одной из стран в регионе "в ярости" и требует немедленных разъяснений от США, что именно планирует Байден, заявил анонимный дипломат из этой страны.

Другой дипломат был более конкретным, пишет ресурс: страны восточной Европы опасаются уступок для РФ, к каким могут привести такие переговоры с точки зрения гарантий и сдерживания от НАТО.

Читайте также: Резников о возможном вторжении РФ: Кровавая бойня, россияне будут возвращаться в гробах

Как пишут журналисты, восточноевропейские страны "давно не доверяют РФ", и это усугублялось тем, что большинство решений об их регионе неоднократно в прошлом принимались без их участия. Они настаивают, что ни Россия, ни какой-либо другой нечлен Альянса не должен влиять на то, кого выбрали для вступления в НАТО, сказал один из восточноевропейских дипломатов. Он добавил, что все страны восточного фланга обеспокоены предложением Байдена, особенно страны Балтии, Польша и Румыния.

Там полагают, что подобные переговоры "могут дать Путину шанс разделять и властвовать, вбивая клин между США и Европой или даже между европейскими членами Альянса". Один из чиновников назвал его "великим оппортунистом", а другой сказал, что правительствам следует дождаться более подробной информации о предлагаемых переговорах.

Москва использует трудное время для НАТО, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: "После ухода из Афганистана ситуация в НАТО напряженная, сложная и, к сожалению, наши противники (и Россия, как одна из них) пользуются ситуацией".

  • 7 декабря 2021 года состоялись онлайн-переговоры главы РФ Путина и Байдена на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации. LIGA.net вела хронику.
  • Вчера, 9 декабря, Байден рассказал президенту Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.
  • Также вчера президент США позвонил лидерам так называемой Бухарестской девятки. Сказал, что ситуация – "больше, чем угроза Украине".

Читайте также: "Если это не Мюнхен, то что?" В Эстонии возмущены планом Байдена о встрече НАТО с Россией

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России геополитика нато эстония союзники сдерживание джо байден Кая Каллас
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 