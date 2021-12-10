Байден привел в ярость восточных союзников по НАТО своими контактами с Россией – Bloomberg

После разговора с Кремлем американский президент Джо Байден заявил, что надеется объявить о встрече "как минимум четырех наших основных союзников по НАТО" с представителями России. Эта идея вызвала раздражение стран восточного фланга Альянса, которые понимают, что их вряд ли возьмут в такие переговоры, хотя их будущее и будущее их соседей может решить "горстка союзников", пишет Bloomberg.

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Байден обещает противостоять экспансии России, однако некоторые члены НАТО считают его последнее предложение России о встрече дипломатической уступкой, отметили в агентстве.

"России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может быть или не может быть членом НАТО. Самое тревожное желание Москвы – разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы никоим образом не наивны в этом вопросе", – подчеркнула премьер Эстонии Кая Каллас.

Правительство одной из стран в регионе "в ярости" и требует немедленных разъяснений от США, что именно планирует Байден, заявил анонимный дипломат из этой страны.

Другой дипломат был более конкретным, пишет ресурс: страны восточной Европы опасаются уступок для РФ, к каким могут привести такие переговоры с точки зрения гарантий и сдерживания от НАТО.

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Как пишут журналисты, восточноевропейские страны "давно не доверяют РФ", и это усугублялось тем, что большинство решений об их регионе неоднократно в прошлом принимались без их участия. Они настаивают, что ни Россия, ни какой-либо другой нечлен Альянса не должен влиять на то, кого выбрали для вступления в НАТО, сказал один из восточноевропейских дипломатов. Он добавил, что все страны восточного фланга обеспокоены предложением Байдена, особенно страны Балтии, Польша и Румыния.

Там полагают, что подобные переговоры "могут дать Путину шанс разделять и властвовать, вбивая клин между США и Европой или даже между европейскими членами Альянса". Один из чиновников назвал его "великим оппортунистом", а другой сказал, что правительствам следует дождаться более подробной информации о предлагаемых переговорах.

Москва использует трудное время для НАТО, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: "После ухода из Афганистана ситуация в НАТО напряженная, сложная и, к сожалению, наши противники (и Россия, как одна из них) пользуются ситуацией".

7 декабря 2021 года состоялись онлайн-переговоры главы РФ Путина и Байдена на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации. LIGA.net вела хронику.

Вчера, 9 декабря, Байден рассказал президенту Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

Также вчера президент США позвонил лидерам так называемой Бухарестской девятки. Сказал, что ситуация – "больше, чем угроза Украине".

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Евгений Пилипенко

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