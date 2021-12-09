"Если это не Мюнхен, то что?" В Эстонии возмущены планом Байдена о встрече НАТО с Россией

В эстонском Рийгикогу (парламенте) глава комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон назвал "неприятным и плохим сюрпризом" идею президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО представителей России. Об этом он написал в Facebook.

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"Особенно то, что президент Байден после встречи с Путиным решил созвать лидеров Германии, Франции, Италии и Великобритании, чтобы вместе с Россией обсудить снижение напряженности "на восточном фронте", – возмущен он.

Парламентарий задал риторический вопрос: "Если это не дух Мюнхена, то что?"

СПРАВКА. Депутат имеет в виду Мюнхенское соглашение 1938 года между лидерами Германии, Британии, Франции и Италии о том, что Чехословакия должна отдать немцам пограничные Судеты. Это соглашение еще называют "сговором".

Депутат из Партии реформ считает, что Эстонии и другим членам восточного крыла НАТО следует немедленно приложить все усилия, чтобы предотвратить такую встречу.

А если это не даст результата, говорит Михкельсон, нужно расширить круг участников встречи "и на страны восточного крыла НАТО".

В Белом доме после переговоров Байден-Путин 7 декабря заявили, что первый ясно дал понять главе РФ: США и их союзники ответят санкциями и другими мерами в случае нового вторжения России в Украину.

Путин 8 декабря заявил, что Байден предложил ему создать структуру, которая будет заниматься вопросами глобальной безопасности.

Белым дом сообщил, что после переговоров американский лидер обсудил ситуацию с лидерами Британии, ФРГ, Италии и Франции. Он хочет организовать переговоры "на высшем уровне" между этими союзниками по Альянсу и Москвой.

В МИД РФ заявили, что ничего не знают о таком плане Байдена.

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Евгений Пилипенко

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