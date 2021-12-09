В МИД России ничего не знают о "встрече в верхах", которую анонсировал Байден

В России пока ничего не знают о встрече представителей РФ и НАТО по Украине, которую анонсировал президент США Джо Байден вскоре после переговоров с Владимиром Путиным, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рябков сказал, что ему "неизвестно ни о какой встрече" и что он только "видел комментарии президента США" на эту тему.

8 декабря президент США заявил, что в пятницу (10 декабря) сообщит о возможной встрече представителей США и минимум четырех их союзников по НАТО с представителями РФ, чтобы "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".

В Кремле утверждают, что "не следует перекладывать ответственность на плечи России", поскольку "именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал" у российских границ.

2 декабря глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Украина и НАТО не представляют угрозы для России, а требование Путина о гарантиях нерасширения Альянса на восток вызывает недоумение.

7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины.

Официальный сайт Кремля опубликовал собственную версию итогов переговоров.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.