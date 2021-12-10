"Это больше, чем угроза Украине". Байден обсудил с Бухарестской девяткой эскалацию от РФ

Странам НАТО необходимо трансатлантическое единство, поскольку российская эскалация на украинских границах – больше, чем просто угроза Украине. Об этом президент США Джо Байден сказал в разговоре лидерам Бухарестской девятки, восточного фланга НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Неназванный топ-чиновник Белого дома отметил, что Байден рассказывал лидерам о своем недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, лидер США назвал тревожным наращивание российских войск на границах Украины и отметил, что осведомлен о более широких опасениях, которые чувствует восточный фланг НАТО.

"Президент ясно дал понять, что эти угрозы – больше, чем Украина. Он подтвердил свою сильную поддержку трансатлантической безопасности и подчеркнул священную приверженность США пятой статье (статья Североатлантического договора о коллективной обороне, – ред.), НАТО и особенно нашим союзникам на восточном фланге", – сказал топ-чиновник администрации Байдена.

Лидеры отметили необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО по коллективной защите членов Альянса, говорится в релизе. Байден привержен продолжению таких консультаций со всеми союзниками и партнерами для разрешения кризиса через сдерживание, оборону и диалог.

В переговорах с Байденом участвовали президенты Болгарии Румен Радев, Эстонии Алар Карис, Венгрии Янош Адер, Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министры Чехии Андрей Бабиш и Словакии Эдуард Хегер.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры Путина и Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Вчера Байден рассказал президенту Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

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Марк Сировой

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