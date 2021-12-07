Резников о возможном вторжении РФ: Кровавая бойня, россияне будут возвращаться в гробах

Министр обороны Алексей Резников считает, что России не победить в случае нового вторжения в Украину, а российские военные будут возвращаться на родину в гробах. Об этом он рассказал в сюжете CNN.

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В начале ролика Резников стоял с репортером возле могил украинских военных. "В России будут тоже такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?", – сказал министр обороны о возможном вторжении.

Резников заверил, что Украина не находится в состоянии испуга, поскольку не может позволить себе поддаваться давлению.

Министр также отметил, что Украина верит данным своей и американской разведок, но окончательного решения о вторжении РФ еще нет.

После этого репортер прямо спросил, верит ли Резников во вторжение России.

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Это разное. Это будет кровавая бойня – и российские парни тоже будут возвращаться в гробах", – ответил он.

При этом Резников отмечал, что России для вторжения в Украину будет недостаточно 175 000 военных, о которых пишут западные СМИ.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Сегодня, 7 декабря, по видеосвязи состоятся переговоры Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры планируют обсудить озабоченность США наращиванием военной мощи России на границе с Украиной.

Перед переговорами Байдена с Путиным президент Владимир Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Марк Сировой

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