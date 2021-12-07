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Резников о возможном вторжении РФ: Кровавая бойня, россияне будут возвращаться в гробах

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 09:18
Резников о возможном вторжении РФ: Кровавая бойня, россияне будут возвращаться в гробах - Фото
Алексей Резников (фото - пресс-служба Минобороны)

Министр обороны Алексей Резников считает, что России не победить в случае нового вторжения в Украину, а российские военные будут возвращаться на родину в гробах. Об этом он рассказал в сюжете CNN.

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В начале ролика Резников стоял с репортером возле могил украинских военных. "В России будут тоже такие места. Ради чего, по каким причинам россияне будут умирать?", – сказал министр обороны о возможном вторжении.

Резников заверил, что Украина не находится в состоянии испуга, поскольку не может позволить себе поддаваться давлению.

Министр также отметил, что Украина верит данным своей и американской разведок, но окончательного решения о вторжении РФ еще нет.

После этого репортер прямо спросил, верит ли Резников во вторжение России.

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Это разное. Это будет кровавая бойня – и российские парни тоже будут возвращаться в гробах", – ответил он.

При этом Резников отмечал, что России для вторжения в Украину будет недостаточно 175 000 военных, о которых пишут западные СМИ.

Читайте также: Поддержали Украину. Байден созвонился с Джонсоном, Макроном, Меркель и Драги перед Путиным

Марк Сировой
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армия Украины Алексей Резников ВСУ война вторжение гробы войска россии
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