Bild: План-максимум Путина – захватить две трети Украины с Киевом. Карта и фазы вторжения

Россия может попытаться осуществить новое вооруженное вторжение в Украину в три этапа: если этот сценарий будет осуществлен, РФ захватит две трети страны, это "план-максимум" Кремля. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники в НАТО и службах безопасности.

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Издание отмечает, что карта и изложенные подробности о возможном вторжении России в Украину основаны на оценках нескольких представителей НАТО и служб безопасности, которые могли ознакомиться с некоторыми из возможных планов нападения РФ.

По словам высокопоставленного офицера, если президент РФ Владимир Путин решится на новое вторжение, российская армия нанесет одновременную атаку из Крыма, через оккупированные территории на востоке, а также с севера. Это может произойти в конце января – начале февраля 2022-го.

Другие инсайдеры НАТО говорят, что атака может быть осуществлена в три этапа. При этом каждая фаза может быть последней в операции – в зависимости от реакции Запада.

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Фаза 1: Юг

По данным Bild, на первом этапе РФ попытается захватить юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым и отрезать Украину от моря. Для этого Россия планирует использовать десантные корабли, переброшенные из Балтийского моря весной. С их помощью танки и войска перебросят из оккупированного Крыма в окрестности Одессы.

Восточнее Одессы, между Фонтанкой и Коблево, РФ планирует провести десантную операцию. Тогда российские войска смогут продвинуться к северо-востоку, повернут налево и продвинутся в Приднестровье, окружив таким образом Одессу.

В Херсонской области планируют провести воздушно-десантные операции спецназа, чтобы заблокировать мосты через Днепр.

Российские танковые части при поддержке военно-морского флота и авиации могут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, а потом разделиться: часть – в Запорожье, часть – в сторону Крыма. Тогда будет захвачен весь юг, и у Путина появится коридор из России до границы НАТО с Румынией.

Фаза 2: Северо-восток

Параллельно с первой фазой авиация Путина и баллистические ракеты могут пытаться ослабить военный потенциал Украины по всей стране.

Танковые части РФ могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву. Они намерены окружать города и отключать электричество, газ, отрезать доступ к продуктам. Через несколько недель россияне могут начать "спасать" мирных жителей, вторгаясь в капитулирующие города.

Фаза 3: Киев

Дальше Кремль может наступать на Киев – с севера. Участие беларуского диктатора Александра Лукашенко во вторжении пока под вопросом, но если Беларусь станет отправной точкой для атак, это будет план России по окружению Киева с северо-востока и северо-запада.

Российские войска могут двинуться до линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из западных областей Украины. Тогда можно будет ждать капитуляции Киева и всей Украины под давлением Запада.

Эксперты резюмировали, что если такой сценарий будет воплощен, Россия может захватить примерно две трети Украины.

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Оксана Житнюк

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