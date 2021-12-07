Поддержали Украину. Байден созвонился с Джонсоном, Макроном, Меркель и Драги перед Путиным

Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, премьеры Великобритании Борис Джонсон и Италии Марио Драги созвонились перед переговорами американского лидера с главой России Владимиром Путиным. Они поддержали Украину и призвали Россию снизить напряженность, сообщает Sky News.

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В Белом доме сообщили, что лидеры разделяют обеспокоенность наращиванием военной мощи России у границ Украины и все более жесткой риторикой РФ.

Спикер британского правительства заявил: лидеры подчеркнули необходимость выступить единым фронтом перед лицом российских угроз и враждебности.

"Лидеры призвали Россию снизить напряженность и подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности Украины", – отметили на Даунинг-стрит.

По словам спикера, Джонсон пообещал продолжить использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины.

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил, что после переговоров с Путиным Байден пообщается с Зеленским.

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Марк Сировой

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