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Поддержали Украину. Байден созвонился с Джонсоном, Макроном, Меркель и Драги перед Путиным

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07.12.2021, 06:53
Поддержали Украину. Байден созвонился с Джонсоном, Макроном, Меркель и Драги перед Путиным - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, премьеры Великобритании Борис Джонсон и Италии Марио Драги созвонились перед переговорами американского лидера с главой России Владимиром Путиным. Они поддержали Украину и призвали Россию снизить напряженность, сообщает Sky News.

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В Белом доме сообщили, что лидеры разделяют обеспокоенность наращиванием военной мощи России у границ Украины и все более жесткой риторикой РФ.

Спикер британского правительства заявил: лидеры подчеркнули необходимость выступить единым фронтом перед лицом российских угроз и враждебности.

"Лидеры призвали Россию снизить напряженность и подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности Украины", – отметили на Даунинг-стрит.

По словам спикера, Джонсон пообещал продолжить использовать все экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины.

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Марк Сировой
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