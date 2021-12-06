США направят войска на восточный фланг НАТО в случае нападения РФ на Украину – Guardian

США заявили, что направят подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против РФ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

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По его словам, во время завтрашних переговоров президент США Джо Байден также даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что США не исключают будущего членства Украины в НАТО, несмотря на требования российского лидера.

Американский чиновник сказал, что подкрепление будет развернуто так же, как это было сделано после первого военного вторжения РФ в Украину.

При этом он отметил, что США "не стремятся попасть в ситуацию, когда основное внимание в наших контрмерах будет уделяться прямому использованию американской военной силы", в отличие от комбинации экономических мер и поддержки украинских вооруженных сил.

Агентство AFP также со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщило в Twitter, что "США дадут 'положительный ответ' на запрос о вводе войск из-за угрозы Украине".

О возможном дополнительном развертывании сил США на восточном фланге союзников по НАТО в случае вторжения России в Украину сообщила также журналистка CNN Наташа Бертран.

7 декабря во видеосвязи состоятся переговоры Байдена с Путиным. Стороны планируют обсудить озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России на границе с Украиной.

В Кремле сегодня сообщили, что президенты поговорят тет-а-тет по закрытой видеосвязи: публике покажут только первые кадры. Пресс-конференции для журналистов в планах российской стороны нет.

CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщили, что после переговоров с Путиным Байден пообщается с Зеленским.

Сегодня президент Украины поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы согласовать позиции Украины и США перед переговорами.

Вадим Ребрина

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