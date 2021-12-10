Кулеба: Путин представляет, как они с Байденом садятся за стол и чертят новую карту Европы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что президент России Владимир Путин будет доволен в обоих случаях – и если НАТО даст РФ гарантии о нерасширении Альянса, и если не даст. Также лидер страны-агрессора, как считает министр, "фантазирует" о чертеже новой карты Европы вместе с президентом США Джо Байденом. Об этом говорится в авторской статье Кулебы, размещенной на сайте МИД.

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Глава МИД отметил, что Путин ищет новую идеологическую подоплеку для вторжения в Украину. Это, по его мнению, указывает на то, что он может стоять на грани принятия крупных решений: например, попытки перекроить сложившийся после завершения Холодной войны порядок в Европе.

Кулеба пишет, что Путин может попытаться создать кризис с безопасностью во всей Европе, и тогда он надеется пригласить Байдена за стол переговоров, чтобы решить этот кризис.

"За этим столом, представляет Путин, два лидера будут чертить новые границы на карте Европы, рассекая ее на новые сферы влияния. Москва фантазирует на эту тему уже много лет", – заявил Кулеба.

Глава МИД также назвал дилеммой требования Путина предоставить ему гарантии о невступлении Украины в НАТО.

"Если Запад уступит, Россия, безусловно, будет счастлива получить новое право вето относительно внешней политики Украины и процесса принятия решений в НАТО. Если же Запад отбросит эти требования, Путин также будет доволен, потому что это поможет ему создать свежую идеологическую основу для нового вторжения в Украину", – написал Кулеба.

По словам министра, глупо думать, что предоставление гарантии о нерасширении НАТО сделало бы Путина хоть чуть-чуть менее агрессивным. Кулеба считает, что лучший способ ответа на подобные ультиматумы – игнорировать их.

7 декабря прошли переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, но Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Вместе с тем Байден заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".

Сегодня в МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

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Оксана Житнюк

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