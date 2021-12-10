Кремль хочет, чтобы НАТО отказалось от решения о будущем членстве Украины в Альянсе

В МИД РФ заявляют, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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Там считают, что отношения между РФ и Западом "подошли к критической черте", и это провоцирует серьезные риски, "вплоть до масштабного конфликта в Европе".

По вопросу о том, что никто, кроме Киева и членов НАТО не может вмешиваться в процесс атлантической интеграции Украины, в МИД РФ заявили, что "помимо Вашингтонского договора у стран НАТО есть и обязательства в отношении неделимости безопасности в Евроатлантике, на всем пространстве ОБСЕ".

"В этой связи, как подчеркивает президент В.В.Путин, настаиваем на выработке – в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности – серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России", – говорится в заявлении.

РФ настаивает на том, что решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, должно быть официально дезавуировано," как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Также Кремль настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РФи, на территории соседних с ней стран.

7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Вместе с тем Байден заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".

Сегодня агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с частными переговорами по этой теме, сообщило, что чиновники Госдепа США якобы дали понять Украине: она вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет.

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Вадим Ребрина

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