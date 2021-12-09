UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп США дал понять Украине, что она вряд ли вступит в НАТО в ближайшие 10 лет – AP

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 11:05
Госдеп США дал понять Украине, что она вряд ли вступит в НАТО в ближайшие 10 лет – AP - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)

Чиновники Госдепа США якобы дали понять Украине: она вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с частными переговорами по этой теме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В агентстве отметили, что президент США Джо Байден и чиновники его администрации отвергли публично требование лидера России Владимира Путина предоставить гарантии невступления Украины в НАТО.

Однако высокопоставленные чиновники Госдепа США заявили Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие, говорит источник издания.

При этом Байден анонсировал, что к пятнице будет объявлено о встречах на высоком уровне с Россией и по меньшей мере четырьмя союзниками по НАТО. На них будут обсуждать озабоченность России по поводу Североатлантического альянса в целом и снижение напряженности на восточном фланге НАТО.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента и Министерство иностранных дел. На Банковой пообещали отреагировать на публикацию AP, LIGA.net опубликует позицию украинских властей отдельной новостью.

СПРАВКА. В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО приняли декларацию, в которой говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. Через несколько месяцев посла саммита Россия вторглась и оккупировала часть Грузии. В 2014 году РФ захватила Крым и часть Донбасса, а теперь называет красными линиями вступление Украины в НАТО.

Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не надеется на скорое вступление Украины в НАТО и говорит, что оно может произойти, когда три столицы изменят свою позицию – перестанут смотреть на Украину через призму отношений с Россией.
  • 7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт беседы Байдена с Путиным. Более детальную оценку он обещает дать после личного разговора с Байденом, который запланирован на сегодня.

Читайте также: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин нато госдеп членство джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 