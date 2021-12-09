Госдеп США дал понять Украине, что она вряд ли вступит в НАТО в ближайшие 10 лет – AP

Чиновники Госдепа США якобы дали понять Украине: она вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с частными переговорами по этой теме.

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В агентстве отметили, что президент США Джо Байден и чиновники его администрации отвергли публично требование лидера России Владимира Путина предоставить гарантии невступления Украины в НАТО.

Однако высокопоставленные чиновники Госдепа США заявили Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие, говорит источник издания.

При этом Байден анонсировал, что к пятнице будет объявлено о встречах на высоком уровне с Россией и по меньшей мере четырьмя союзниками по НАТО. На них будут обсуждать озабоченность России по поводу Североатлантического альянса в целом и снижение напряженности на восточном фланге НАТО.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента и Министерство иностранных дел. На Банковой пообещали отреагировать на публикацию AP, LIGA.net опубликует позицию украинских властей отдельной новостью.

7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Президент Владимир Зеленский положительно оценивает факт беседы Байдена с Путиным. Более детальную оценку он обещает дать после личного разговора с Байденом, который запланирован на сегодня.

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Марк Сировой

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