Завтра не вступим. Кулеба ответил на слова главы ГУР о "стремительной интеграции" в НАТО
Украина не вступит в НАТО завтра, но даже без полноправного членства может получать много пользы от нынешнего уровня сотрудничества с Альянсом. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос журналиста LIGA.net.
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8 ноября 2021 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что "интеграция Украины с НАТО необратима и может произойти стремительно". Журналист LIGA.net попросил министра ответить, разделяет ли он этот оптимизм после недавнего визита в Брюссель и встречи с руководством Альянса.
"Даже не надо лишний раз ездить в Брюссель, чтобы взвешено относиться к срокам евроатлантической интеграции Украины. Мы должны понимать, что вступление в НАТО не произойдет завтра", – ответил министр.
При этом Кулеба подчеркнул: даже без полноправного членства в НАТО Украина может получить много пользы от нынешнего уровня сотрудничества с Альянсом для укрепления обороноспособности и мобилизации международной поддержки.
На брифинге Кулеба он назвал очень важными брюссельские переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Министр рассказал, что генсек пригласил его на встречу глав МИД стран НАТО в Риге. По словам Кулебы, это важный знак доверия к Украине как к одному из двух самых близких партнеров Альянса в Черноморском регионе.
- 25 октября Украину пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО впервые за 50 лет. Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
- 3 ноября посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может войти в состав НАТО уже в ближайшие 10 лет, а в Евросоюз – в течение 15 лет.
- 15 ноября Столтенберг на пресс-конференции с Кулебой заявил: НАТО видит у границ Украины и на временно оккупированных территориях "значительную" и "необычную" концентрацию войск РФ. В преддверии встречи с Кулебой он сказал, что в НАТО нет консенсуса о членстве Украины в Альянсе.
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