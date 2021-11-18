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Завтра не вступим. Кулеба ответил на слова главы ГУР о "стремительной интеграции" в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 11:44
Завтра не вступим. Кулеба ответил на слова главы ГУР о
Дмитрий Кулеба (фото — пресс-служба НАТО)

Украина не вступит в НАТО завтра, но даже без полноправного членства может получать много пользы от нынешнего уровня сотрудничества с Альянсом. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос журналиста LIGA.net

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8 ноября 2021 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что "интеграция Украины с НАТО необратима и может произойти стремительно". Журналист LIGA.net попросил министра ответить, разделяет ли он этот оптимизм после недавнего визита в Брюссель и встречи с руководством Альянса.

"Даже не надо лишний раз ездить в Брюссель, чтобы взвешено относиться к срокам евроатлантической интеграции Украины. Мы должны понимать, что вступление в НАТО не произойдет завтра", – ответил министр.

При этом Кулеба подчеркнул: даже без полноправного членства в НАТО Украина может получить много пользы от нынешнего уровня сотрудничества с Альянсом для укрепления обороноспособности и мобилизации международной поддержки.

На брифинге Кулеба он назвал очень важными брюссельские переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Министр рассказал, что генсек пригласил его на встречу глав МИД стран НАТО в Риге. По словам Кулебы, это важный знак доверия к Украине как к одному из двух самых близких партнеров Альянса в Черноморском регионе.

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Марк Сировой, Евгений Пилипенко
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нато гур йенс столтенберг дмитрий кулеба Кирилл Буданов
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