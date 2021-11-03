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Посол Украины в Германии: Украина вступит в НАТО через 10 лет, а в ЕС – через 15

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 15:26
Посол Украины в Германии: Украина вступит в НАТО через 10 лет, а в ЕС – через 15 - Фото
Андрей Мельник (Фото: Twitter)

Украина может войти в состав НАТО уже в ближайшие 10 лет, а в Евросоюз – в течение 15 лет. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию RND.

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"Я считаю, что членство в НАТО в ближайшие десять лет, то есть к 2030 году, реально", – считает Мельник.

По его мнению, Украина "соблюдает необходимые для этого высокие стандарты". Также посол добавил, что вступление Украины в ЕС "не только возможно в течение 15 лет, но и необходимо".

Мельник отметил, что "политический ключ" к этому находится в Берлине.

"Соглашение нового федерального правительства, в котором Германия обещает Украине членство в ЕС и НАТО, станет геополитическим прорывом", – убежден Мельник.

Также он полагает, что принятие Украины в ЕС и НАТО станет позитивным сигналом для угнетенного гражданского общества в России, которое стремится к демократии и свободе.

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Елизавета Кумбер
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Германия нато евросоюз берлин посол андрей мельник
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