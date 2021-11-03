Посол Украины в Германии: Украина вступит в НАТО через 10 лет, а в ЕС – через 15
Украина может войти в состав НАТО уже в ближайшие 10 лет, а в Евросоюз – в течение 15 лет. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкому изданию RND.
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"Я считаю, что членство в НАТО в ближайшие десять лет, то есть к 2030 году, реально", – считает Мельник.
По его мнению, Украина "соблюдает необходимые для этого высокие стандарты". Также посол добавил, что вступление Украины в ЕС "не только возможно в течение 15 лет, но и необходимо".
Мельник отметил, что "политический ключ" к этому находится в Берлине.
"Соглашение нового федерального правительства, в котором Германия обещает Украине членство в ЕС и НАТО, станет геополитическим прорывом", – убежден Мельник.
Также он полагает, что принятие Украины в ЕС и НАТО станет позитивным сигналом для угнетенного гражданского общества в России, которое стремится к демократии и свободе.
- В марте 2021-го Мельник заявлял, что Украине, возможно, придется задуматься о ядерном статусе, чтобы защищаться от России, если ее не примут в НАТО. Также в июне посол сообщал, что в личных встречах на высоком политическом уровне тема военной помощи для Украины "просто стирается" Германией из повестки переговоров.
- 21 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что переживает о вступлении Украины в НАТО. Он думает, что Альянс под видом учебных центров для ВСУ якобы может разместить баллистические ракеты в Харькове.
- 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путину не стоит переживать о членстве Украины в Альянсе и не стоит пытаться его предотвратить.
- 25 октября Украину пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО впервые за 50 лет.
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