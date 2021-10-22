Путину не стоит переживать об Украине в НАТО. Не ему решать – Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не стоит переживать о членстве Украины в Альянсе и не стоит пытаться его предотвратить. Об этом он сказал во время брифинга в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов НАТО.
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Отвечая на вопрос журналиста, стоит ли президенту Владимиру Путину переживать относительно членства Украины в НАТО, Столтенберг сказал "нет".
"Во-первых, НАТО – оборонный Альянс, а, во-вторых, только Украине и 30-ти странам-союзникам решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу", – сказал он.
Генсек подчеркнул, что никакая другая страна не имеет право вмешиваться или остановить этот процесс, а Украина – суверенное, независимое государство, которое имеет право принимать свои решения.
"Нет никаких оснований, чтобы Россия боялась или имела право применить вето или остановила суверенное государство от присоединения к Альянсу", – подытожил он.
- 9 июня 2021 года Путин сказал, что не разделяет скепсиса по поводу перспектив членства Украины в НАТО.
- Также он заявил, что в случае вступления Украины в Альянс "подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7-10 минут". LIGA.net спросила у военных экспертов, сколько из стран НАТО лететь ракетам до Москвы, и красиво это нарисовала.
- Вчера, Путин сообщил, что переживает о вступлении Украины в НАТО. Он думает, что Альянс под видом учебных центров для ВСУ якобы может разместить баллистические ракеты в Харькове.
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