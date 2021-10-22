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Путину не дают покоя "ракеты НАТО в Харькове": Завтра они там появятся, что с этим делать

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 07:44
Путину не дают покоя
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Российский президент Владимир Путин переживает, что Организация Североатлантического договора (НАТО) под видом учебных центров для Вооруженных Сил Украины якобы может разместить баллистические ракеты на территории Украины. О таких страхах Кремля он рассказал на заседании клуба Валдай, которое транслировалось в YouTube.

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По мнению главы РФ, так как украинская Конституция запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз, НАТО "можно все что угодно разместить" под видом тренировочных центров для ВСУ.

"Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?", – спросил Путин.

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Он также посетовал, что системы противоракетной обороны НАТО с пусковыми установками Aegis уже стоят в Польше и Румынии, и "на них можно установить Томагавки, ударные системы, и сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение поменять".

"Этого даже никто не заметит", – уверен хозяин Кремля.

По его мнению, визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, где тот заявил, что ни одна третья страна не имеет права накладывать вето на вхождение Украины в НАТО, "фактически проложил путь" для присоединения к Альянсу.

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Евгений Пилипенко
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