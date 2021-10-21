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Члены НАТО одобрили новый всеобъемлющий план защиты Альянса, в том числе от России

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 21:11
Члены НАТО одобрили новый всеобъемлющий план защиты Альянса, в том числе от России - Фото
Встреча министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе (фото - EPA)

21 октября министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе одобрили новый всеобъемлющий план защиты Североатлантического альянса в кризисных и конфликтных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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"Это гарантирует, что у НАТО по-прежнему будут нужные силы и возможности, чтобы в нужном месте и в нужное время защитить миллионы наших людей от любой угрозы", – сказано в сообщении.

Союзники также рассмотрели прогресс в реагировании НАТО на растущую угрозу со стороны ракетных систем России. Кроме того, министры обменялись мнениями об уроках, которые следует извлечь из участия НАТО в Афганистане, и о том, как сохранить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге, что министры согласовали пакет ответных мер на угрозы со стороны РФ.

Этот пакет будет включать укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Альянса, усиление неядерных оборонительных возможностей с использованием истребителей пятого поколения, а также повышение готовности ядерного сдерживания.

Также генсек заявил, что задачей НАТО является не только поддержание военного присутствия в районе Черного моря, но и возможность перебрасывать туда дополнительные силы в случае необходимости.

Министры обороны 11 стран-членов Альянса запустили три многонациональных проекта по обеспечению оборудованием для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз (CBRN).

Члены НАТО разработают и закупят системы обнаружения и идентификации CBRN, а также создадут сеть объектов защиты от CBRN.

Вадим Ребрина
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Россия нато
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