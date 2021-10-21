Члены НАТО одобрили новый всеобъемлющий план защиты Альянса, в том числе от России
21 октября министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе одобрили новый всеобъемлющий план защиты Североатлантического альянса в кризисных и конфликтных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
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"Это гарантирует, что у НАТО по-прежнему будут нужные силы и возможности, чтобы в нужном месте и в нужное время защитить миллионы наших людей от любой угрозы", – сказано в сообщении.
Союзники также рассмотрели прогресс в реагировании НАТО на растущую угрозу со стороны ракетных систем России. Кроме того, министры обменялись мнениями об уроках, которые следует извлечь из участия НАТО в Афганистане, и о том, как сохранить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге, что министры согласовали пакет ответных мер на угрозы со стороны РФ.
Этот пакет будет включать укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Альянса, усиление неядерных оборонительных возможностей с использованием истребителей пятого поколения, а также повышение готовности ядерного сдерживания.
Также генсек заявил, что задачей НАТО является не только поддержание военного присутствия в районе Черного моря, но и возможность перебрасывать туда дополнительные силы в случае необходимости.
Министры обороны 11 стран-членов Альянса запустили три многонациональных проекта по обеспечению оборудованием для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз (CBRN).
Члены НАТО разработают и закупят системы обнаружения и идентификации CBRN, а также создадут сеть объектов защиты от CBRN.
- 22 сентября президент Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом акцентировал на важности дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море.
- 19 октября на брифинге в Киеве глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Россия начала войну на Донбассе и препятствует миру, а США будут поддерживать обороноспособность Украины. Он также заявил, что США готовы поддержать Украину в противодействии российской агрессии в Черном море.
- Сегодня агентство Reuters сообщило, что министры обороны стран НАТО намерены согласовать генеральный план защиты от любого потенциального нападения России на нескольких фронтах.
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