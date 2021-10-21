НАТО готовит генеральный план отпора России на нескольких фронтах – Reuters

Министры обороны стран НАТО намерены согласовать генеральный план защиты от любого потенциального нападения России на нескольких фронтах. Новую стратегию министры обсудят во время встречи 21-22 октября в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники среди официальных лиц и дипломатов.

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Конфиденциальная стратегия выходит за рамки существующих планов обороны и направлена ​​на подготовку к отражению атак в регионах Балтийского и Черного морей, в том числе с возможным применением ядерного оружия, кибератак или космических систем.

Официальные лица и дипломаты подчеркнули, что такая атака не является неизбежной. Россия отрицает военные намерения со своей стороны, заявляя, что именно НАТО якобы рискует дестабилизировать Европу такой подготовкой. Однако официальные лица США и дипломаты НАТО утверждают, что план и концепция сдерживания и обороны в Евро-Атлантическом регионе необходимы, так как РФ разрабатывает современные системы вооружений, в том числе "супероружие", и размещает войска и технику у границ союзников.

"Если у вас возникнет такой серьезный конфликт, он потребует активности на всей территории операций... Различные вещи могут происходить одновременно, и это действительно требует целостного планирования", – сказал он.

Генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший войсками США в Европе с 2014-го по 2017-й, выразил надежду, что новый стратегический план приведет к большей согласованности в обороне НАТО, что означает больше ресурсов для Черноморского региона. По его мнению, Черноморский регион – более вероятная горячая точка, чем Балтия.

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Оксана Житнюк

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