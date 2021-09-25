"116 миллиардов на оборону – это катастрофа". Главное из интервью главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал катастрофой выделение из бюджета всего 116 млрд грн на финансирование украинской армии в этом году. Также в интервью Радио Свобода Залужный рассказал о нынешней ситуации на Донбассе, последствиях российско-беларуских учений и о наличии ударных дронов Bayraktar TB2 на передовой.

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Залужный рассказал, что ВСУ и Минобороны закладывали 152 млрд грн в оборонный бюджет на 2022 год, но неизвестно, какой эта сумма будет по итогу. В этом году, по словам главнокомандующего, в бюджет было заложено 116 млрд грн, что является "катастрофой".

"Катастрофическая ситуация. Это вообще ни о чем", – сказал он.

Комментируя информацию о том, что беспилотники Bayraktar якобы "пылятся на складах", Залужный заявил, что это не соответствует действительности, и сейчас дроны находятся "там, где им больше всего необходимо быть". Главнокомандующий ВСУ сказал, что сейчас на складах нет ни одного Bayraktar – они все на аэродромах, в том числе и на линии фронта.

Говоря о ситуации на Донбассе, главнокомандующий сообщил, что Украина за 14-15 дней сентября потеряла четырех военнослужащих, 28 – получили ранения. В последнее время, по его словам, количество обстрелов со стороны боевиков уменьшилось: если раньше это было 15-18 обстрелов за сутки, то теперь – от трех до пяти. При этом он уверяет, что у военнослужащих нет запрета на ответный огонь, и о его открытии не нужно предварительно просить разрешение у штаба.

Залужный сообщил, что сейчас на Донбассе вооруженную агрессию против ВСУ осуществляют около 35 000 боевиков и 2000 российских военнослужащих.

По мнению Залужного, уменьшение обстрелов со стороны оккупантов связано с завершением совместных учений РФ и Беларуси Запад-2021. При этом, по его словам, 19 российских батальонов (около 19 000 военнослужащих ВС РФ) все еще не вернулись в пункты постоянной дислокации после учений и остаются недалеко от украинской границы.

Комментируя внедрение стандартов НАТО в украинскую армию, Залужный сказал, что ВСУ соответствуют требованиям Альянса во многих аспектах – в частности, речь о планировании, подготовке, управлении и прочих стандартах.

"Но этого слишком мало. Для того, чтобы мы стали (членом, – ред.) НАТО, нужно политическое решение. Мы уже готовы. Украина – готова", – сказал он.

Залужный сообщил, что Минобороны в 2021–2022 годах планирует закупить еще четыре беспилотных разведывательно-ударных комплекса Bayraktar TB2, а в будущем ВСУ будут пополнять арсенал украинскими дронами.

Летом беспилотники на испытаниях справились с радиоэлектронными помехами.

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Оксана Житнюк

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