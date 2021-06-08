Руководство Германии "стирает" тему военной помощи Украине из переговоров – посол в ФРГ

В личных встречах на высоком политическом уровне тема военной помощи "просто стирается" Германией из повестки переговоров. Об этом сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Welt.

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"За шесть с половиной лет это ни разу не обсуждалось, не говоря уже о фактах", – говорит Мельник.

Он отмечает, что в 2014 году 40% раненых на Донбассе погибали на линии фронта еще до того, как им была оказана адекватная медицинская помощь – Украина тогда запросила у Германии поставку избыточной военной техники Бундесвера. В частности речь шла о предоставлении медицинского транспорта, средств личной защиты бойцов и вертолетов.

"В стране абсолютно отсутствовал подходящий медицинский транспорт, водители и военные врачи часто погибали под пулями во время эвакуации раненых", – подчеркивает посол.

По словам Мельника, немцы утверждают, что "якобы не существует чисто оборонительного оружия".

"Но и военно-медицинский транспорт должен быть оснащен на крыше оружием, которое может помочь защитить себя в случае нападения. Очевидно, что с помощью таких транспортных средств вряд ли можно атаковать линию соприкосновения", – сказал посол.

Несмотря на это, правительство Украины продолжило обращаться к Германии за военной помощью - разведывательным оборудованием, приборами ночного видения, легкой бронированной техникой, беспилотниками и летательными аппаратами, пишет издание.

"Выбрать из указанных списков виды военной помощи, которые не являются летальными, было бы довольно легко. Вместо этого – полная тишина (со стороны правительства ФРГ – ред.)", – сообщает источник.

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Станислав Стороженко

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