Руководство Германии "стирает" тему военной помощи Украине из переговоров – посол в ФРГ
В личных встречах на высоком политическом уровне тема военной помощи "просто стирается" Германией из повестки переговоров. Об этом сказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Welt.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"За шесть с половиной лет это ни разу не обсуждалось, не говоря уже о фактах", – говорит Мельник.
Он отмечает, что в 2014 году 40% раненых на Донбассе погибали на линии фронта еще до того, как им была оказана адекватная медицинская помощь – Украина тогда запросила у Германии поставку избыточной военной техники Бундесвера. В частности речь шла о предоставлении медицинского транспорта, средств личной защиты бойцов и вертолетов.
"В стране абсолютно отсутствовал подходящий медицинский транспорт, водители и военные врачи часто погибали под пулями во время эвакуации раненых", – подчеркивает посол.
По словам Мельника, немцы утверждают, что "якобы не существует чисто оборонительного оружия".
"Но и военно-медицинский транспорт должен быть оснащен на крыше оружием, которое может помочь защитить себя в случае нападения. Очевидно, что с помощью таких транспортных средств вряд ли можно атаковать линию соприкосновения", – сказал посол.
Несмотря на это, правительство Украины продолжило обращаться к Германии за военной помощью - разведывательным оборудованием, приборами ночного видения, легкой бронированной техникой, беспилотниками и летательными аппаратами, пишет издание.
"Выбрать из указанных списков виды военной помощи, которые не являются летальными, было бы довольно легко. Вместо этого – полная тишина (со стороны правительства ФРГ – ред.)", – сообщает источник.
- После визита на линию фронта в Украине один из двух лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что ФРГ должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ, потому что сейчас Украина "чувствует себя в одиночестве", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия могла бы и оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России, предоставив, например, бронемашины, пехотное вооружение, радиооборудование и многое другое. Маас ответил.
Читайте также: Германия умиротворяет Россию, вместо того чтобы помогать Украине – Welt
Комментарии