Впервые за 50 лет. Украину пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО

26 октября в Брюсселе под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям – Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО. Об этом сообщил замминистра обороны Украины Александр Носов, передает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Именно Носов будет представлять Украину на конференции в штаб-квартире НАТО.

По его словам, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО, в частности, инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижение оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Носов отметил, что конференция будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе, 21 октября, министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза в случае конфликтов и кризисов.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с национальными директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Справка. Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета НАТО по вооружениям. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники. К работе Конференции привлекаются руководители национальных ведомств или соответствующих подразделений ведомств, отвечающих за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.