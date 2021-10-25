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Впервые за 50 лет. Украину пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 20:24
Впервые за 50 лет. Украину пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО - Фото
Александр Носов (скриншот с видео)

26 октября в Брюсселе под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям – Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО. Об этом сообщил замминистра обороны Украины Александр Носов, передает пресс-служба Кабмина.

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Именно Носов будет представлять Украину на конференции в штаб-квартире НАТО.

По его словам, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО, в частности, инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижение оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Носов отметил, что конференция будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе, 21 октября, министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза в случае конфликтов и кризисов.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с национальными директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Справка. Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета НАТО по вооружениям. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники. К работе Конференции привлекаются руководители национальных ведомств или соответствующих подразделений ведомств, отвечающих за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.
Вадим Ребрина
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нато минобороны вооружение йенс столтенберг Александр Носов
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