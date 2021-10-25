Впервые за 50 лет. Украину пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО
26 октября в Брюсселе под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям – Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО. Об этом сообщил замминистра обороны Украины Александр Носов, передает пресс-служба Кабмина.
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Именно Носов будет представлять Украину на конференции в штаб-квартире НАТО.
По его словам, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО, в частности, инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижение оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.
Носов отметил, что конференция будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе, 21 октября, министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза в случае конфликтов и кризисов.
В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с национальными директорами по вооружению государств-членов НАТО.
- 9 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин сказал, что не разделяет скепсиса по поводу перспектив членства Украины в НАТО.
- Также он заявил, что в случае вступления Украины в Альянс "подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7-10 минут".
- 21 октября Путин сообщил, что переживает о вступлении Украины в НАТО. Он думает, что Альянс под видом учебных центров для ВСУ якобы может разместить баллистические ракеты в Харькове.
- 22 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путину не стоит переживать о членстве Украины в Альянсе и не стоит пытаться его предотвратить.
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