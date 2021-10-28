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"Последствия будут катастрофическими". Глава MSC против вывода ядерных ракет из Германии

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 12:54
Вольфганг Ишингер (Фото: Phillipp Guelland/EPA)

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что в случае вывода ядерных боеголовок НАТО из Германии последствия для Евросоюза могут быть катастрофическими из-за реакции Москвы. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Денуклеаризации Германии хотят местные социал-демократы и "зеленые". Этот вопрос должен был обсуждаться в рамках переговоров о коалиции.

Комментируя это, Ишингер заявил, что вывод американских бомб из Германии якобы будет иметь "серьезные последствия для безопасности в Европе".

"Что касается политики безопасности, мы вытащим ковер из-под ног поляков, если Германия отказывается от ядерного сдерживания НАТО", – сказал он.

Эксперт убежден – в случае отказа Германии от ракет НАТО Польша может предложить разместить этот ядерный арсенал на своей территории. А если НАТО еще больше приблизится к России, "последствия могут быть катастрофическими".

"Активная роль Польши в ядерном сдерживании НАТО может иметь такие последствия в Москве, что я даже не хочу думать об этом", – говорит Ишингер.

В Германии на базе ВВС Бюхель в земле Северного Рейна-Вестфалии до сих пор остаются 20 ядерных боеголовок. В прошлом парламентское руководство СДПГ и Зеленых агитировали за вывод этого ядерного оружия, отмечает издание. Это означало бы, что Германия выйдет из системы ядерного сдерживания НАТО.

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Елизавета Кумбер
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Вольфганг Ишингер Германия польша нато ракеты ядерная бомба
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