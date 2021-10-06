Выборы в Германии. Зеленые выступили за коалицию с Социал-демократами

В Германии партия Зеленых выступила за коалицию с Социал-демократической партией (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП). Об этом сообщает Spiegel.

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"Мы предлагаем переговоры СДПГ. Мы хотим, чтобы это произошло быстро", – заявила одна из лидеров Зеленых Анналена Бербок.

Сопредседатель Зеленых Роберт Хабек добавил, что нужно "переводить результаты выборов в политические действия" и не поддерживать "искусственную игру в покер".

После выборов Зеленые и СвДП начали переговоры о компромиссах, чтобы позднее образовать правящую коалицию либо с занявшей первое место СДПГ, либо с занявшим второе место блоком ХДС/ХСС, к которому принадлежит и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Хабек подчеркнул, что возможность коалиции с ХДС/ХСС не отвергается, но коалиция с СДПГ рассматривается как приоритетный вариант. Он оптимистично оценил перспективы переговоров с СДПГ.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в парламент. СДПГ получила 25,7% голосов, ХДС/ХСС – 24,1%, Зеленые – 14,8%, СвДП – 11,5%.

27 сентября и СДПГ, и ХДС/ХСС заявили, что готовы формировать правящую коалицию.

Денис Юдин

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