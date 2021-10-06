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Выборы в Германии. Зеленые выступили за коалицию с Социал-демократами

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 13:10
Выборы в Германии. Зеленые выступили за коалицию с Социал-демократами - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

В Германии партия Зеленых выступила за коалицию с Социал-демократической партией (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП). Об этом сообщает Spiegel.

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"Мы предлагаем переговоры СДПГ. Мы хотим, чтобы это произошло быстро", – заявила одна из лидеров Зеленых Анналена Бербок.

Сопредседатель Зеленых Роберт Хабек добавил, что нужно "переводить результаты выборов в политические действия" и не поддерживать "искусственную игру в покер".

После выборов Зеленые и СвДП начали переговоры о компромиссах, чтобы позднее образовать правящую коалицию либо с занявшей первое место СДПГ, либо с занявшим второе место блоком ХДС/ХСС, к которому принадлежит и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Хабек подчеркнул, что возможность коалиции с ХДС/ХСС не отвергается, но коалиция с СДПГ рассматривается как приоритетный вариант. Он оптимистично оценил перспективы переговоров с СДПГ.

Денис Юдин
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сдпг Анналена Бербок Зеленые выборы в германии роберт хабек
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