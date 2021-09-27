Оба главных соперника на выборах в Германии готовы сформировать правительство

Оба главных претендента на пост канцлера Германии, Олаф Шольц и Армин Лашет, заявили о готовности сформировать правительство. Об этом они заявили вечером в воскресенье, 26 сентября 2021 года, сообщает DW.

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Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц уверен, что его партия получила от избирателей мандат сформировать правительство. Он считает, что многие граждане голосовали за СДПГ, потому что хотели смены власти, "и чтобы следующего канцлера этой страны звали Олаф Шольц", – заявил лидер СДПГ.

По словам Шольца, партия ждет окончательных результатов выборов, чтобы приступить к работе над выполнением предвыборных обещаний.

Лидер консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Лашет заявил, что голоса за его блок – "это голоса против федерального правительства левого толка". Он считает, что Германии нужна "коалиция будущего, которая модернизирует страну". Лашет заявил о готовности создать коалицию из трех партнеров.

В тоже время Лашет констатировал, что ХДС/ХСС не может быть довольна результатом выборов.

По данным прогноза социологической службы Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD, на 01:41 сегодня, 27 сентября, голоса на выборах в Германии распределились так:

1. СДПГ – 25,8% голосов;

2. ХДС/ХСС – 24,1%;

3. Зеленые – 14,6%;

4. Свободная демократическая партия (СвДП) – 11,5%;

5. Альтернатива для Германии (АдГ) – 10,5%;

6. Левые – 4,9%.

Вчера, 26 сентября 2021 года, в Германии прошли выборы в Бундестаг, канцлер Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжит занимать пост канцлера, пока не соберется первое учредительное заседание новоизбранного Бундестага. Затем она будет и.о. канцлера, пока парламент не выберет ей преемника.

По данным экзитпола, СДПГ и ХДС/ХСС набрали по 25% голосов избирателей.

Денис Юдин

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