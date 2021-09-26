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Выборы в Германии. У партии Меркель и социал-демократов равное число голосов: экзитпол

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 20:09
Выборы в Германии. У партии Меркель и социал-демократов равное число голосов: экзитпол - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL)

Сегодня, 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг. По данным экзитполов, партии Христианско-демократический союз/Христианско-социалистический союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрали равное количество голосов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По данным Infratest dimap/ARD, консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы набирают равное количество голосов – по 25%, Зеленые – 15% голосов.

У социал-демократов после объявления результатов экзитполов заявили о победе. Генсек СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что его партия получила мандат на формирование коалиции. Кандидат СДПГ на должность канцлера – Олаф Шольц.

Секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимиак заявил о "горьких" результатах его партии по сравнению с прошлыми парламентскими выборами. При этом он еще видит возможность формирования коалиции с участием ХДС/ХСС, Свободной демократической партии и Зеленых.

По прогнозу общественно-правового телеканала ZDF, на выборах в Бундестаг лидирует СДПГ с 26%, блок ХДС/ХСС набирает 24% голосов, Зеленые – 14,5%.

Явка избирателей на избирательных участках по состоянию на 15:00 составила 36,5%. Это ниже на это же время во время предыдущих выборов 2017 года, Тогда зафиксировали 41,1%. В федеральной избирательной комиссии объяснили, что в этом году большое количество избирателей голосовали по почте, это повлияло на явку на участки.

  • Сегодня в Германии проходят выборы в Бундестаг, канцлер Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжит занимать пост канцлера, пока не соберется первое учредительное заседание новоизбранного Бундестага. Затем она будет и.о. канцлера, пока парламент не выберет ей преемника.
Наталия Медведева
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выборы в Бундестаг Германия сдпг хдс/хсс олаф шольц
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