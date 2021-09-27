На выборах в Германии по предварительным данным лидирует Социал-демократическая партия (СДПГ), опережая блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Данные опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

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По предварительным данным, голоса на выборах в Германии распределились так:

1. СДПГ – 25,7%;

2. Блок ХДС/ХСС – 24,1%;

3. Зеленые – 14,8%;

4. Свободная демократическая партия (СвДП) – 11,5%;

5. Альтернатива для Германии (АдГ) – 10,3%;

6. Левые – 4,9%.

Явка на выборах составила 76,6%.

Предварительное распределение мест в Бундестаге по партиям:

1. СДПГ – 206;

2. ХДС/ХСС – 196;

3. Зеленые – 118;

4. СвДП – 92;

5. АдГ – 83;

6. Левые – 39;

7. Союз южношлезвигских избирателей – 1.

Всего в Бундестаге 735 мест, для создания правящей коалиции необходимо 368.

Агентство AFP сравнило продолжительность пребывания у власти Меркель и ряда мировых лидеров:

Angela Merkel: 16 years in power.#AFPgraphics compares the length of time in power of Germany's Angela Merkel and leaders from a selection of other countries pic.twitter.com/6rGv02nA0f — AFP News Agency (@AFP) September 27, 2021

Вчера, 26 сентября 2021 года, в Германии прошли выборы в Бундестаг, канцлер Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжит занимать пост канцлера, пока не соберется первое учредительное заседание новоизбранного Бундестага. Затем она будет и.о. канцлера, пока парламент не выберет ей преемника.

По данным экзитпола, СДПГ и ХДС/ХСС набрали по 25% голосов избирателей.

Оба главных соперника на выборах в Германии, лидер СДПГ Олаф Шольц и лидер ХДС/ХСС Армин Лашет, готовы сформировать правительство.

Денис Юдин

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