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Евросоюз | Предварительные результаты выборов в Германии: социал-демократы обходят партию Меркель

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 07:38
Предварительные результаты выборов в Германии: социал-демократы обходят партию Меркель - Фото
Олаф Шольц (Фото – Maja Hitij, EPA)

На выборах в Германии по предварительным данным лидирует Социал-демократическая партия (СДПГ), опережая блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Данные опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

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По предварительным данным, голоса на выборах в Германии распределились так:

1. СДПГ – 25,7%;

2. Блок ХДС/ХСС – 24,1%;

3. Зеленые – 14,8%;

4. Свободная демократическая партия (СвДП) – 11,5%;

5. Альтернатива для Германии (АдГ) – 10,3%;

6. Левые – 4,9%.

Явка на выборах составила 76,6%.

Предварительное распределение мест в Бундестаге по партиям:

1. СДПГ – 206;

2. ХДС/ХСС – 196;

3. Зеленые – 118;

4. СвДП – 92;

5. АдГ – 83;

6. Левые – 39;

7. Союз южношлезвигских избирателей – 1.

Всего в Бундестаге 735 мест, для создания правящей коалиции необходимо 368.

Агентство AFP сравнило продолжительность пребывания у власти Меркель и ряда мировых лидеров:

Денис Юдин
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АдГ сдпг СВДП хдс/хсс Зеленые левые выборы в германии
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