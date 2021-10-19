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Мы стремились к диалогу с Россией, но все стало еще хуже – глава МИД Германии

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 14:32
Мы стремились к диалогу с Россией, но все стало еще хуже – глава МИД Германии - Фото
Хайко Маас (Фото: Валентин Огиренко/EPA)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал приостановку миссии НАТО в Москве. Он заявил, что Россия своими действиями усугубила и без того сложную ситуацию и "больше не стремится к диалогу", передает Голос Америки.

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Маас напомнил, что раньше в рамках НАТО Германия стремилась к диалогу с Россией и демонстрировала готовность к нему. Но теперь "вновь приходится признать, что Россия к диалогу не готова". 

Дипломат добавил, что принятое Россией решение "усугубляет ситуацию, которая и без того была сложной".

"Это решение более чем прискорбно. Оно серьезно повредит отношениям", – добавил он.

Читайте также колонку руководителя общественно-политической редакции LIGA.net: Как Лавров нагрубил НАТО. История с закрытых переговоров

Елизавета Кумбер
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Хайко Маас Германия Москва нато
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