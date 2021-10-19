Мы стремились к диалогу с Россией, но все стало еще хуже – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал приостановку миссии НАТО в Москве. Он заявил, что Россия своими действиями усугубила и без того сложную ситуацию и "больше не стремится к диалогу", передает Голос Америки.

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Маас напомнил, что раньше в рамках НАТО Германия стремилась к диалогу с Россией и демонстрировала готовность к нему. Но теперь "вновь приходится признать, что Россия к диалогу не готова".

Дипломат добавил, что принятое Россией решение "усугубляет ситуацию, которая и без того была сложной".

"Это решение более чем прискорбно. Оно серьезно повредит отношениям", – добавил он.

6 октября 2021-го НАТО лишил аккредитации восьмерых российских дипломатов в штаб-квартире Альянса в Брюсселе и понизил в должности еще двух. Их подозревают в "злонамеренных действиях" против стран – членов НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что сокращение миссии России в НАТО не связано с каким-то конкретным событием, причиной решения Альянса стал рост злонамеренной активности РФ в целом.

В ответ 18 октября Россия приостановила работу своего представительства в НАТО, а также военной мисси НАТО в Москве.

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Елизавета Кумбер

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