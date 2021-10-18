Россия приостанавливает работу своего представительства в НАТО и миссии Альянса в Москве

Россия приостанавливает работу своего представительства в НАТО, а также военной мисси НАТО в Москве. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает российский Интерфакс.

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По его словам, работа представительства РФ при НАТО, в том числе главного военного постпреда, будет приостановлена с 1 ноября или это займет еще несколько дней.

Также будет приостановлена работа военной миссии связи НАТО в Москве. По словам Лаврова, аккредитация сотрудников миссии будет отозвана 1 ноября.

Кроме того, говорит глава МИД РФ, прекращается работа информбюро НАТО в Москве, которое функционировало при посольстве Бельгии.

"Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения", – подытожил Лавров.

6 октября НАТО лишил аккредитации восьмерых российских дипломатов в штаб-квартире Альянса в Брюсселе и понизил в должности еще двух. Их подозревают в "злонамеренных действиях" против стран-членов НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что сокращение миссии России в НАТО не связано с каким-то конкретным событием, причиной решения Альянса стал рост злонамеренной активности РФ в целом.

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Марк Сировой

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