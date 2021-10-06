НАТО высылает восемь дипломатов РФ за возможные убийства и шпионаж – Sky News

Лидеры НАТО приняли решение лишить аккредитации восемь российских дипломатов в Брюсселе и понизить в должности еще двух. Их подозревают в "злонамеренных действиях" в отношении стран-членов Альянса. Об этом сообщает Sky News.

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По информации телеканала, "злонамеренные действия" происходили летом, отчет об этом в НАТО составили в прошлом месяце.

"Восемь аккредитованных членов российской дипломатической миссии (в НАТО, – ред.) фактически являются незаявленными офицерами российской разведки", – сообщила корреспондент телеканала по вопросам безопасности Дебора Хайнес. В своем Twitter она уточнила, что российских дипломатов подозревают в убийствах и шпионаже.

Отмечается, что теперь число россиян при штаб-квартире Альянса сократится до 10 человек. По словам журналистки, это очень редкая практика для НАТО. Она напомнила, что последний раз такое было в 2018 году после покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Тогда дипломатическую миссию РФ сократили с 30 до 20.

Как сообщает Sky News, высланным дипломатам дали время до конца месяца, чтобы самим покинуть страну. В то же время отмечается, что в НАТО "хотят продолжать двусторонний диалог", но терпеть такую активность не будут.

В апреле 2021 года Чехия реализовала ультиматум и выслала из страны всех дипломатов РФ.

Латвия, Литва и Эстония поддержали Прагу и выслали "дипломатов" России.

Вчера сенаторы призвали президента США Джо Байдена выслать из США 300 российских "дипломатов".

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Владислава Михайленко

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