Сенаторы призвали Байдена выслать из США 300 российских "дипломатов"

Группа американских сенаторов обратилась с призывом к президенту США Джо Байдену принять меры для увеличения штата посольства США в Москве, а в случае несогласия со стороны РФ — выслать из Соединенных Штатов 300 "российских дипломатов". Об этом говорится на сайте сенатора от Республиканской партии Марка Рубио.

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Под обращением подписались также демократы Марк Уорнер, Роберт Менендес и республиканец Джим Риш.

Сенаторы говорят, что сейчас между числом российских дипломатов в США и американских дипломатов в РФ наблюдается диспропорция. По их данным, в России сейчас работают около 100 американских дипломатов, тем временем как "более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории Соединенных Штатов".

Непонятно, имеются в виду именно дипломаты или вообще любые сотрудники посольства. Сенаторы в своем обращении к Байдену пишут, что "Россия давно считает нанятых на месте российских сотрудников посольства США в Москве "американскими дипломатами".

Речь идет об указе президента РФ Владимира Путина от 23 апреля, который запрещает, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым отнесены США и Чехия.

В связи с этим в посольстве США остались работать около 120 сотрудников, хотя в 2016 году их было 1200. Посол США в РФ Джон Салливан заявил в июле, что из-за этого с 1 августа США прекращают предоставлять консульские услуги в России.

После сегодняшней инициативы сенаторов МИД России заявил, что в Вашингтоне нет 300 российских дипломатов.

15 марта 2021 года Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". Кроме того, РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства.

16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал высылку 10 дипломатов из США, заявив, что у РФ "нет сопоставимых рычагов влияния" на Соединенные Штаты.

Вадим Ребрина

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