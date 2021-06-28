С августа посольство США в России прекращает выдавать россиянам визы

США прекращают предоставлять консульские услуги в России с 1 августа 2021 года, заявил посол США в РФ Джон Салливан в комментарии российскому телеканалу Дождь.

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По словам Салливана, с 1 августа в России будет работать слишком мало сотрудников американского посольства, из-за чего оно не сможет предоставлять консульские услуги.

"Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, там и российских", – заявил Салливан.

Посол США в России отметил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

Нехватка персонала возникла после того, как Россия внесла США в список недружественных стран, из-за чего пропала возможность нанимать россиян на работу в американские дипмиссии, подчеркнул Салливан.

15 марта 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". Кроме того, РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства.

16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал высылку 10 дипломатов из США, заявив, что у РФ нет "нет сопоставимых рычагов влияния" на Соединенные Штаты.

30 апреля в посольстве США в Москве заявили, что с 12 мая прекратят обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

Денис Юдин

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