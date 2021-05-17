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У Путина запретили чиновникам иметь недвижимость в США и Чехии. Но такого закона нет

17.05.2021, 16:40
У Путина запретили чиновникам иметь недвижимость в США и Чехии. Но такого закона нет - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Чиновникам России нельзя иметь недвижимость за границей, в том числе в недружественных для РФ странах – Чехии и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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"Высокопоставленным чиновникам запрещено иметь за рубежом какую-либо недвижимость, в том числе в Чешской республике и США. Поэтому таких просто быть не может. И если у них есть там недвижимость, то, значит, они не высокопоставленные чиновники", – отметил спикер главы РФ.

По словам Пескова, если люди, имеющие заграничную недвижимость, являются высокопоставленными чиновниками, то они "должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками". Эта тема должна стать "заботой профильных ведомств и администрации президента", подчеркнул он.

При этом, официально российские законы не запрещают чиновникам иметь недвижимость за границей. Вопрос введения такого запрета поднимался в начале 2020 года – тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что госслужащие "должны связать себя с Россией без всяких полутонов и допущений" и предложил внести поправки в конституцию.

Однако поправки о запрете чиновникам владеть недвижимостью за рубежом так и не были приняты.

В указе Путина о мерах воздействия на недружественные страны, к которым отнесли Чехию и США, подобных норм, ограничивающих российских чиновников, тоже нет.

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Дарья Мостовая
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США дмитрий песков чехия недвижимость чиновники недружественные страны
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