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Глава МИД Литвы: Не стыдно быть в списке недружественных России государств

29.04.2021, 10:10
Глава МИД Литвы: Не стыдно быть в списке недружественных России государств - Фото
Габриэлюс Ландсьергис (скриншот видео EU Debates, eudebates.tv, YouTube)

Литве будет не стыдно находиться в списке "недружественных" России государств, который анонсировали власти РФ и предварительно опубликовали росСМИ. б этом в комментарии Baltic News Service заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что будет сформирован список "недружественных" России государств.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет применять меры к таким странам, например, ограничивать найм российских граждан их дипломатическим учреждениям. Список стран еще не опубликован, но росСМИ сообщали, что в него могут попасть Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Канада, Британия и Австралия.

Ландсбергис сказал, что ему сложно оценивать эту информацию, так как Литва не получала еще ни официальных заявлений, ни документов.

Однако он добавил, что "блуждающий в интернете список кажется серьезным списком хороших государств, в котором не стыдно находиться".

Читайте также: Глава МИД Литвы о высылках: Наши дипломаты не шпионили, в отличие от российских

Марк Сировой
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владимир путин Сергей Лавров мид литвы Габриэлюс Ландсбергис недружественные государства
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