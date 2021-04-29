Глава МИД Литвы: Не стыдно быть в списке недружественных России государств

Литве будет не стыдно находиться в списке "недружественных" России государств, который анонсировали власти РФ и предварительно опубликовали росСМИ. б этом в комментарии Baltic News Service заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что будет сформирован список "недружественных" России государств.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет применять меры к таким странам, например, ограничивать найм российских граждан их дипломатическим учреждениям. Список стран еще не опубликован, но росСМИ сообщали, что в него могут попасть Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Канада, Британия и Австралия.

Ландсбергис сказал, что ему сложно оценивать эту информацию, так как Литва не получала еще ни официальных заявлений, ни документов.

Однако он добавил, что "блуждающий в интернете список кажется серьезным списком хороших государств, в котором не стыдно находиться".

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Марк Сировой

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