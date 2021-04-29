Глава МИД Литвы: Не стыдно быть в списке недружественных России государств
Литве будет не стыдно находиться в списке "недружественных" России государств, который анонсировали власти РФ и предварительно опубликовали росСМИ. б этом в комментарии Baltic News Service заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что будет сформирован список "недружественных" России государств.
23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет применять меры к таким странам, например, ограничивать найм российских граждан их дипломатическим учреждениям. Список стран еще не опубликован, но росСМИ сообщали, что в него могут попасть Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Канада, Британия и Австралия.
Ландсбергис сказал, что ему сложно оценивать эту информацию, так как Литва не получала еще ни официальных заявлений, ни документов.
Однако он добавил, что "блуждающий в интернете список кажется серьезным списком хороших государств, в котором не стыдно находиться".
- 17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за подозрений ГРУ РФ в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014-м. РФ в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
- Прага потребовала вернуть высланных из Москвы чешских дипломатов, но Москва отказалась – и Чехия решила выслать почти всех российских дипломатов.
- В знак солидарности с Чехией о высылке дипломатов РФ объявили Литва, Латвия, Эстония и Словакия. Россия в ответ высылает из Москвы семерых дипломатов этих стран.
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