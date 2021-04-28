Россия высылает семерых дипломатов Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии

Россия высылает трех дипломатов Словакии, двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

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Решение властей Словакии о проявлении солидарности с Чехией нанесло ущерб "традиционно дружественным российско-словацким отношениям", говорится в заявлении.

Говоря о мерах, принятых прибалтийскими странами, в МИД РФ утверждают, что они "продолжают проводить открыто враждебный курс" в отношении России.

Дипломатам Эстонии, Литвы и Латвии дан срок в неделю для того, чтобы покинуть Россию. Представитель Словакии должен покинуть страну до 5 мая.

17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

Словакия, а также страны Балтии проявили солидарность с Чехией и также выслали нескольких дипломатов.

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Станислав Стороженко

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