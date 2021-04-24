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Глава МИД Словакии о высланных дипломатах России: Действовали не так, как должны были

24.04.2021, 17:25
Глава МИД Словакии о высланных дипломатах России: Действовали не так, как должны были - Фото
Иван Корчок (фото - ЕРА)

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал высылку из страны трех российских дипломатов – это было сделано на основании информации, полученной от словацких спецслужб. Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию Respekt.

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Мы получили информацию, что трое членов дипломатического представительства РФ в Братиславе "действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты", и было принято политическое решение, отметил министр.

Он подчеркнул, что Словакия приняла решение выслать дипломатов самостоятельно, выразив при этом солидарность с Чехией, однако не уточнил, были ли высланные сотрудники диппредставительства замешаны в связях с российскими спецслужбами.

По словам Корчака, в дальнейшем отношения с Россией будут во многом зависеть от того, как Москва сейчас отнесется к происходящему. "Мы хотим и должны говорить с РФ, но когда на карту поставлена наша безопасность, мы должны и будем защищать себя", – заявил глава МИД, подчеркнув также, что Украина для Словакии остается на первом месте.

  • 22 апреля Словакия выслала из страны трех российских дипломатов.

Читайте также: Чехия реализовала ультиматум. Страну покинут почти все "дипломаты" РФ

Дарья Мостовая
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словакия дипломаты высылка Иван Корчок
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