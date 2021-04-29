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Глава МИД Литвы о высылках: Наши дипломаты не шпионили, в отличие от российских

29.04.2021, 09:29
Глава МИД Литвы о высылках: Наши дипломаты не шпионили, в отличие от российских - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Высланные из России дипломаты Литвы не шпионили, в отличие от высланных из Вильнюса дипломатов РФ. Об этом в комментарии Baltic News Service заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Лансдбергис говорит, что спокойно отреагировал на решение Москвы о высылке литовских дипломатов.

"Единственный комментарий может заключаться в том, что в отличие от людей, которых выбрала выслать Литва, литовские дипломаты не шпионили за Россией. В этом смысле реакция (РФ, - ред.) не симметрична, даже невозможна", – сказал он.

Ландсбергис добавил, что Литва поступила так, как считала правильным. При этом он не исключает усложнения работы посольства Литвы в Москве из-за высылки литовских дипломатов.

"Мы будем искать способы помочь представительству, как помочь людям, которые должны вернуться, я думаю, мы все решим", – добавил глава МИД Литвы.

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Марк Сировой
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Россия литва дипломаты высылка Габриэлюс Ландсбергис
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