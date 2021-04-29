Глава МИД Литвы о высылках: Наши дипломаты не шпионили, в отличие от российских
Высланные из России дипломаты Литвы не шпионили, в отличие от высланных из Вильнюса дипломатов РФ. Об этом в комментарии Baltic News Service заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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Лансдбергис говорит, что спокойно отреагировал на решение Москвы о высылке литовских дипломатов.
"Единственный комментарий может заключаться в том, что в отличие от людей, которых выбрала выслать Литва, литовские дипломаты не шпионили за Россией. В этом смысле реакция (РФ, - ред.) не симметрична, даже невозможна", – сказал он.
Ландсбергис добавил, что Литва поступила так, как считала правильным. При этом он не исключает усложнения работы посольства Литвы в Москве из-за высылки литовских дипломатов.
"Мы будем искать способы помочь представительству, как помочь людям, которые должны вернуться, я думаю, мы все решим", – добавил глава МИД Литвы.
- 17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за подозрений ГРУ РФ в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014-м. РФ в ответ выслала 20 чешских дипломатов.
- Прага потребовала вернуть высланных из Москвы чешских дипломатов, но Москва отказалась – и Чехия решила выслать почти всех российских дипломатов.
- В знак солидарности с Чехией о высылке дипломатов РФ объявили Литва, Латвия, Эстония и Словакия. Россия в ответ высылает из Москвы семерых дипломатов этих стран.
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