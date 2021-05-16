Посол Чехии: Пока не понимаем, что значит быть недружественной для России страной

В чешском посольстве пока не понимают, что повлечет за собой внесение Чехии в список недружественных стран России, скажется ли это на работе посольств и прочих дипломатических ведомств. Об этом заявил в комментарии iRozhlas посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Будем ждать ответа России. По сути они должны объяснить нам, что это будет означать в практическом смысле в контексте работы посольств и генеральных консульств", – отметил дипломат.

По словам Пивоньки, пока никто "не осмеливается оценить", как последние действия России отразятся на общем будущем двух стран – Чехии и РФ.

21 апреля 2021 года Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные страны после международного скандала с диверсией ГРУ в Чехии, которая повлекла за собой высылку российских "дипломатов" из Праги.

28 апреля в Кремле начали готовить список "недружественных стран". Изначально туда должны были войти Украина, США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Чехия и Великобритания, но в финальную версию списка попали лишь США и Чехия.

Читайте также: Глава МИД Литвы: Не стыдно быть в списке недружественных России государств

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.