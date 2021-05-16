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Посол Чехии: Пока не понимаем, что значит быть недружественной для России страной

16.05.2021, 16:00
Посол Чехии: Пока не понимаем, что значит быть недружественной для России страной - Фото
Витезслав Пивонька (источник - mzv.cz)

В чешском посольстве пока не понимают, что повлечет за собой внесение Чехии в список недружественных стран России, скажется ли это на работе посольств и прочих дипломатических ведомств. Об этом заявил в комментарии iRozhlas посол Чехии в России Витезслав Пивонька.

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"Будем ждать ответа России. По сути они должны объяснить нам, что это будет означать в практическом смысле в контексте работы посольств и генеральных консульств", – отметил дипломат.

По словам Пивоньки, пока никто "не осмеливается оценить", как последние действия России отразятся на общем будущем двух стран – Чехии и РФ.

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Дарья Мостовая
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агрессия России посольство чехия посол список недружественные страны витезслав пивонька
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