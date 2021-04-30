США прекращают выдачу в России всех виз, кроме дипломатических

Посольство Соединенных Штатов в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических. Об этом говорится в сообщении посольства.

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"Эти сокращения услуг необходимы в связи с уведомлением правительства России о своем намерении запретить Представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве", – говорится в сообщении.

Посольство США в РФ не будет предлагать стандартные нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по продлению паспорта в обозримом будущем.

Сообщается, что оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы.

Посольство США также рекомендует американцам покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.

"Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг", – отмечают дипломаты.

15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". Кроме того, РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства.

16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал высылку 10 дипломатов из США, заявив, что у РФ нет "нет сопоставимых рычагов влияния" на Соединенные Штаты.

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Станислав Стороженко

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