UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия высылает 10 американских дипломатов и угрожает США новыми санкциями

21.04.2021, 16:41
Россия высылает 10 американских дипломатов и угрожает США новыми санкциями - Фото
МИД РФ (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Главе дипломатической миссии США в России Барту Горману была вручена нота об объявлении персонами "non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

10 американских дипломатов должны покинуть Россию до 21 мая.

В РФ отмечают, что данная мера является "зеркальной" и в ближайшее время последуют дальнейшие "ответные меры" на последние санкции США. 

Читайте также: Посол США все же уедет из России, но обещает скоро вернуться

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия США МИД дипломат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 