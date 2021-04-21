Россия высылает 10 американских дипломатов и угрожает США новыми санкциями

Главе дипломатической миссии США в России Барту Горману была вручена нота об объявлении персонами "non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

10 американских дипломатов должны покинуть Россию до 21 мая.

В РФ отмечают, что данная мера является "зеркальной" и в ближайшее время последуют дальнейшие "ответные меры" на последние санкции США.

15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".

16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал высылку 10 дипломатов из США, заявив, что у РФ нет "нет сопоставимых рычагов влияния" на Соединенные Штаты.

Читайте также: Посол США все же уедет из России, но обещает скоро вернуться

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.