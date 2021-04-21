Россия высылает 10 американских дипломатов и угрожает США новыми санкциями
21.04.2021, 16:41
МИД РФ (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)
Главе дипломатической миссии США в России Барту Горману была вручена нота об объявлении персонами "non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.
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10 американских дипломатов должны покинуть Россию до 21 мая.
В РФ отмечают, что данная мера является "зеркальной" и в ближайшее время последуют дальнейшие "ответные меры" на последние санкции США.
- 15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.
- В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности".
- 16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал высылку 10 дипломатов из США, заявив, что у РФ нет "нет сопоставимых рычагов влияния" на Соединенные Штаты.
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