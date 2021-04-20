Посол США все же уедет из России, но обещает скоро вернуться

Посол США в РФ Джон Салливан уедет ненадолго из России, однако должен вскоре вернуться. Об этом сообщили Axios в Госдепе.

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Ранее Axios писал, что посол не намерен уезжать в Вашингтон, несмотря на соответствующие "рекомендации" администрации президента РФ Владимира Путина, которые были высказаны Салливану после введения новых санкций США против России.

Через несколько часов после публикации спикер Госдепа сообщил изданию, что посол все же вернется в США на этой неделе.

По словам спикера, Салливан намерен навестить свою семью и встретиться с членами администрации президента США Джо Байдена, с которыми у него не было возможности проконсультироваться после его согласия оставаться в должности на неопределенный срок.

В Госдепе добавили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.

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Марк Сировой

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