Посол США все же уедет из России, но обещает скоро вернуться
Посол США в РФ Джон Салливан уедет ненадолго из России, однако должен вскоре вернуться. Об этом сообщили Axios в Госдепе.
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Ранее Axios писал, что посол не намерен уезжать в Вашингтон, несмотря на соответствующие "рекомендации" администрации президента РФ Владимира Путина, которые были высказаны Салливану после введения новых санкций США против России.
Через несколько часов после публикации спикер Госдепа сообщил изданию, что посол все же вернется в США на этой неделе.
По словам спикера, Салливан намерен навестить свою семью и встретиться с членами администрации президента США Джо Байдена, с которыми у него не было возможности проконсультироваться после его согласия оставаться в должности на неопределенный срок.
В Госдепе добавили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.
- 15 марта президент США Джо Байден ввел новые санкции против России и выслал из Вашингтона 10 дипломатов РФ. Байден заявил, что мог бы пойти и дальше, однако хочет предсказуемых и стабильных отношений с РФ. Вашингтон посоветовал Путину соглашаться на приглашение Байдена на встречу.
- В России в ответ на санкции начали угрожать, что Байдену "придется расплачиваться". А на следующий день решили выслать 10 дипломатов США, а также пригрозили ограничивать и прекращать деятельность американских фондов и неправительственных организаций. При этом Россия признала, что у нее нет "по понятным причинам" сопоставимых рычагов влияния на США.
- В Госдепе США заявили, что ответ РФ на санкции "был эскалационным и достойным сожаления".
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