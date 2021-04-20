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Посол США отказался покинуть Россию, несмотря на "рекомендации" помощника Путина – Axios

20.04.2021, 07:06
Посол США отказался покинуть Россию, несмотря на
Джон Салливан, Владимир Путин и Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Посол США Джон Салливан отказывается покидать Россию, несмотря на то, что помощник президента РФ Владимира Путина рекомендовал ему это сделать. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух проинформированных источников.

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По данным издания, Кремль не объявлял Салливана персоной нон-грата, однако помощник президента России Юрий Ушаков "посоветовал" ему вернуться в Америку "для консультаций" с администрацией президента США Джо Байдена. Это случилось после того, как США на прошлой неделе ввели против России новые санкции и решили выслать 10 дипломатов РФ из Вашингтона. 

В Axios пишут, что дипломат отказался выполнять рекомендации Ушакова. Салливан считает, что если Путин хочет, чтобы он уехал, ему придется его заставить, говорят "знакомые с мышлением" дипломата источники.

Спикер Госдепа отказался комментировать эту ситуацию.

Если Кремль все же объявит Салливана персоной нон-грата, то это будет очень эскалационный шаг, говорит американский посол в РФ при президенте США Бараке Обаме Майк Макфол.

"Последним послом, который был выслан из Москвы, был Джордж Кеннан, высланный Сталиным (лидером СССР, – ред.) в 1952 году. Я аплодирую послу Салливану за то, что он продолжает свою работу", – сказал Макфол.

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Марк Сировой
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Юрий Ушаков Джон Салливан владимир путин посол нон-грата джо байден
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