Посол США отказался покинуть Россию, несмотря на "рекомендации" помощника Путина – Axios

Посол США Джон Салливан отказывается покидать Россию, несмотря на то, что помощник президента РФ Владимира Путина рекомендовал ему это сделать. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух проинформированных источников.

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По данным издания, Кремль не объявлял Салливана персоной нон-грата, однако помощник президента России Юрий Ушаков "посоветовал" ему вернуться в Америку "для консультаций" с администрацией президента США Джо Байдена. Это случилось после того, как США на прошлой неделе ввели против России новые санкции и решили выслать 10 дипломатов РФ из Вашингтона.

В Axios пишут, что дипломат отказался выполнять рекомендации Ушакова. Салливан считает, что если Путин хочет, чтобы он уехал, ему придется его заставить, говорят "знакомые с мышлением" дипломата источники.

Спикер Госдепа отказался комментировать эту ситуацию.

Если Кремль все же объявит Салливана персоной нон-грата, то это будет очень эскалационный шаг, говорит американский посол в РФ при президенте США Бараке Обаме Майк Макфол.

"Последним послом, который был выслан из Москвы, был Джордж Кеннан, высланный Сталиным (лидером СССР, – ред.) в 1952 году. Я аплодирую послу Салливану за то, что он продолжает свою работу", – сказал Макфол.

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Марк Сировой

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