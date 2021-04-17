"Достоин сожаления и ведет к эскалации". США – об ответе России на санкции

Ответ России на введенные против нее санкции достоин сожаления и ведет к эскалации. Так отреагировал Госдеп США на ответные действия Кремля в электронном письме Reuters.

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В письме от представителя Госдепа говорится, что ответ РФ на санкции был эскалационным и достойным сожаления.

"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные меры России против Соединенных Штато"в, – отметили в Госдепе.

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Марк Сировой

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