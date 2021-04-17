"Достоин сожаления и ведет к эскалации". США – об ответе России на санкции
17.04.2021, 09:30
Глава Госдепа Энтони Блинкен (фото - ЕРА)
Ответ России на введенные против нее санкции достоин сожаления и ведет к эскалации. Так отреагировал Госдеп США на ответные действия Кремля в электронном письме Reuters.
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В письме от представителя Госдепа говорится, что ответ РФ на санкции был эскалационным и достойным сожаления.
"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные меры России против Соединенных Штато"в, – отметили в Госдепе.
- 15 марта президент США Джо Байден ввел новые санкции против России и выслал из Вашингтона 10 дипломатов РФ. Байден заявил, что мог бы пойти и дальше, однако хочет предсказуемых и стабильных отношений с РФ. Вашингтон посоветовал Путину соглашаться на приглашение Байдена на встречу.
- В России в ответ на санкции начали угрожать, что Байдену "придется расплачиваться". А на следующий день решили выслать 10 дипломатов США, а также пригрозили ограничивать и прекращать деятельность американских фондов и неправительственных организаций. При этом Россия признала, что у нее нет "по понятным причинам" сопоставимых рычагов влияния на США.
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