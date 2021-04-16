"Россия вне мирового сообщества". В Белом доме советуют Путину принять предложение Байдена
16.04.2021, 20:20
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)
В администрации Белого дома считают, что предложение президента США Джо Байдена в интересах президента РФ Владимира Путина, так как оно является "мостом" для того, чтобы Россия вернулась в мировое сообщество. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Я думаю, что президент считает, что Россия сейчас находится вне мирового сообщества во многих отношениях, это G7, а не G8 (после оккупации Крыма западные страны исключили РФ из состава G8 и встречи стали проводить в формате G7 – ред.)", – сказала Псаки.
По ее словам, Байден считает, что в интересах российских властей принять его предложение о переговорах.
- 13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
- 15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России.
- В РФ приняли ответные меры, заявив, что у властей России нет "по понятным причинам" сопоставимых рычагов влияния на США.
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