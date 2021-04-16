"Россия вне мирового сообщества". В Белом доме советуют Путину принять предложение Байдена

В администрации Белого дома считают, что предложение президента США Джо Байдена в интересах президента РФ Владимира Путина, так как оно является "мостом" для того, чтобы Россия вернулась в мировое сообщество. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Я думаю, что президент считает, что Россия сейчас находится вне мирового сообщества во многих отношениях, это G7, а не G8 (после оккупации Крыма западные страны исключили РФ из состава G8 и встречи стали проводить в формате G7 – ред.)", – сказала Псаки.

По ее словам, Байден считает, что в интересах российских властей принять его предложение о переговорах.

13 апреля Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

15 марта Байден подписал указ о введении новых санкций против России.

В РФ приняли ответные меры, заявив, что у властей России нет "по понятным причинам" сопоставимых рычагов влияния на США.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.