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"Россия вне мирового сообщества". В Белом доме советуют Путину принять предложение Байдена

16.04.2021, 20:20
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В администрации Белого дома считают, что предложение президента США Джо Байдена в интересах президента РФ Владимира Путина, так как оно является "мостом" для того, чтобы Россия вернулась в мировое сообщество. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я думаю, что президент считает, что Россия сейчас находится вне мирового сообщества во многих отношениях, это G7, а не G8 (после оккупации Крыма западные страны исключили РФ из состава G8 и встречи стали проводить в формате G7 – ред.)", – сказала Псаки.

По ее словам, Байден считает, что в интересах российских властей принять его предложение о переговорах.

Станислав Стороженко
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Россия США владимир путин переговоры джо байден джейн псаки
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