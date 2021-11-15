Журналист упрекнул Столтенберга: Украине обещали НАТО в 2008-м. Он ответил: Нет консенсуса
Для полноправного членства Украины в НАТО необходим консенсус всех членов Альянса, которого сейчас нет, также нужно соответствовать стандартам НАТО. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью Axios от HBO.
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Сперва журналист спросил, что будет делать НАТО, если Россия вновь вторгнется в Украину. Столтенберг ответил, что недавно виделся с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако украинский президент хочет большего – полноправного членства, отметил генсек.
Журналист возразил, что Зеленский хочет реальной защиты от России. Он также напомнил: Украина получала обещание о членстве НАТО на Бухарестском саммите 2008 года, но ничего не произошло по вопросу членства – и Россия вторглась.
"Неправильно говорить, что ничего не произошло: они не стали членами, но мы укрепили наше партнерство и близко работали", – ответил генсек НАТО.
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На вопрос журналиста, будет ли НАТО защищать Украину, Столтенберг ответил, что Украина не подпадает под действие пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.
"Чтобы стать членом НАТО, надо соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но 30 членов Альянса должны дать согласие. У нас сейчас нет консенсуса по приглашению Украины в полноценные члены НАТО", – сказал он.
Журналист отметил, что среди членов НАТО есть "глубоко коррумпированные правительства" – и все это может выглядеть как боязнь спровоцировать президента России Владимира Путина. Столтенберг возразил: Россия выступает против любого расширения Альянса, в частности она была против членства Северной Македонии и Черногории, которые недавно вступили в Альянс. По его словам, НАТО самостоятельно может давать оценку, приблизилась ли та или иная страна к стандартам НАТО.
- В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО приняло декларацию. В ней говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. В 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, необъявленная война против Украины длится восьмой год. Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
- Россия неоднократно возражала против вступления Украины в НАТО, называя это красными линиями. Украинские власти и руководство НАТО отвечали: Украина сама имеет право определять свою внешнюю политику.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Украинская разведка сперва заявляла, что РФ не перебрасывала дополнительных войск. В СНБО отрицали их активность и заявляли, что угроза от России – не новость для Украины. Однако в Офисе президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины. Сегодня министр едет в Брюссель на встречу с руководством НАТО и главами МИД стран ЕС.
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