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Резников о Беларуси и РФ: Формируют альянс, но у нас есть свой. Еще есть НАТО, пугающее РФ

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14.11.2021, 23:11
Резников о Беларуси и РФ: Формируют альянс, но у нас есть свой. Еще есть НАТО, пугающее РФ - Фото
Алексей Резников (Фото - пресс-служба Минобороны)

Россия и Беларусь формируют свой альянс в военной сфере, но у Украины тем временем есть свои партнеры и сотрудничество с НАТО, которое очень пугает РФ. Об этом во время рабочей поездки в район проведения операции объединенных сил заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Комментируя сотрудничество Беларуси и России в военной сфере, Резников заявил, что "они формируют свой альянс". У Украины же есть свой – с Грузией и Молдовой. Также есть партнеры – Литва и Польша, а еще Украина выходит на прямые партнерские отношения с США, Канадой, Великобританией.

"Есть альянс НАТО, очень пугающий Россию. Мы являемся партнерами НАТО и активно сотрудничаем. Мы активизируем сотрудничество с Турцией, это важное направление. То есть одни создают альянсы, и другие. Это, по сути, правила жизни. Хочешь выжить – меняйся", – сказал Резников.

Также Резников подчеркнул: все четко знают, что против ВСУ на Донбассе воюют 1-й и 2-й армейский корпуса, которые полностью входят в систему Вооруженных сил РФ, а на оккупированных территориях пребывает минимум 2000 российских кадровых офицеров.

"То, что они используют наемников с разных сторон, разных подонков, которых они вооружают, как раз говорит о гибридном характере войны. По нашей информации, даже привлекают уголовников, которых выпускают из тюрем, которым нечего терять, вооружают их", – сказал глава Минобороны.

При этом Резников убежден: сегодня на стороне оккупантов уже не осталось идеологии, и даже пропаганда Кремля начинает терять свой сигнал, потому "время покажет, что правда за нами, и мы победим".

  • В сентябре 2021-го Лукашенко заявил, они с Путиным хотят создать такой союз Беларуси и России, который будет "сильнее унитарного образования". 
  • Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если проект союзного государства – де-факто поглощение Беларуси Россией – будет реализован, усугубится и без того "очень опасная" ситуация на северной границе Украины.
  • 4 ноября Лукашенко и Путин закрепили союз декретом, в котором есть и обновленная военная доктрина.

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Оксана Житнюк
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