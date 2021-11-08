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Интеграция Украины с НАТО может произойти стремительно – начальник ГУР

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 22:49
Интеграция Украины с НАТО может произойти стремительно – начальник ГУР - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео УЦБС/Youtube)

Интеграция Украины с НАТО необратима и может произойти стремительно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны, бригадный генерал Кирилл Буданов, передает пресс-служба ГУР МО.

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"Под влиянием перманентной агрессии РФ против всей Восточной Европы в НАТО реалистично оценивают важное значение нашего государства для континентальной европейской системы коллективной безопасности", – сказал Буданов.

Глава военной разведки также отметил, что события в контексте евроатлантических устремлений украинского государства и общества могут развиваться достаточно быстро и неожиданно. Этому способствует напряжение в отношениях России со странами Евросоюза и США, а также энергетический кризис в Европе, спровоцированный газовым шантажом режима Путина.

"Интеграция Украины с НАТО необратима и может произойти очень стремительно", – считает начальник ГУР МО.

По словам Буданова, на протяжении длительного времени главными аргументами промедления или отказа в интеграции Украины с НАТО было отсутствие модернизации ВСУ, почти незаметные структурные реформы и изменчивая политическая ситуация в стране. 

"Но сейчас все сильно поменялось. Наша армия занимает высокие позиции в международных рейтингах. И геополитическая повестка дня такова, что Украина может оказаться желанным гостем даже с рядом своих нерешенных вопросов, особенно территориального характера", – подчеркнул начальник ГУР МО.

Буданов убежден, что сегодня большее значение имеет своевременное и консолидированное реагирование стран демократии на сложные вызовы, чем соблюдение уставных положений, сформулированных еще в прошлом веке.

"И такое консолидированное реагирование на постоянную "российскую проблему" сейчас многими чиновниками Альянса вряд ли представляется без Украины. Нам остается быть последовательными и упорными в своих намерениях. Политическое решение – за Альянсом", – добавил начальник ГУР МО.

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Наталия Медведева
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нато гур Кирилл Буданов
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