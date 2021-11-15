Мы видим крупное и необычное наращивание российских войск у границ Украины – генсек НАТО

Организация Североатлантического договора видит у границ Украины и на временно оккупированных территориях "значительную" и "необычную" концентрацию войск РФ. Об этом заявил на совместной с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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По словам координатора Альянса, их разведка "наблюдает достаточно значительное наращивание" российских сил. Отвечая на вопрос, что, как и где наращивается, Столтенберг отказался раскрывать разведывательные данные: "Не могу вдаваться в детали".

Он предостерег, однако, что близость войск РФ, накопленных неподалеку от границы и линий разграничения, "сокращает время на поднятие тревоги", если они перейдут в наступление.

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Между тем, Столтенберг подчеркнул: он лично и Альянс как организация не хотят спекулировать и загадывать наперед, что будет дальше и на что может пойти Кремль.

"Но мы уже видели, что Россия может накапливать силы и агрессивно использовать их", – сказал он о событиях последних семи лет в Украине и снова призвал Москву прояснить, отчего такая активность вокруг Украины.

Несколько раз за время брифинга генсек НАТО заверял журналистов, что Организация тщательно отслеживает маневры россиян, делится информацией с Украиной и всячески, в рамках существующих международных соглашений, поддерживает ее.

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Евгений Пилипенко

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