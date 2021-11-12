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"Не планируем". В РФ отреагировали на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 08:37
Дмитрий Полянский (фото - ЕРА)

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на вчерашнюю топ-статью агентства Bloomberg, что Россия, возможно, планирует новое вторжение в Украину: говорит, "нет, не планируем и никогда не планировали". Об этом он заявил представителям СМИ, пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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По словам представителя путинского режима, восьмой год ведущего необъявленную войну против Украины, на "своей" территории у РФ "есть право собирать войска там, где мы хотим".

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"Это не территория Украины, это территория России", – заявил он в том числе и о временно оккупированном украинском полуострове Крым.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Полянский назвал накопление и маневры российских войск у границ Украины "определенной предосторожностью и логическим шагом" якобы в ответ на некие "конкретные угрозы, которые высказывают на Украине в отношении России и ее территориальной целостности". Кремль ранее также отмолчался на прямой вопрос об этом. 

Москва все годы с первых дней оккупации Крыма и начала войны на Донбассе использует площадку Совбеза ООН для лжи об Украине и гибридной агрессии против нее.

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Евгений Пилипенко
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