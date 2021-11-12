"Не планируем". В РФ отреагировали на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на вчерашнюю топ-статью агентства Bloomberg, что Россия, возможно, планирует новое вторжение в Украину: говорит, "нет, не планируем и никогда не планировали". Об этом он заявил представителям СМИ, пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС.
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По словам представителя путинского режима, восьмой год ведущего необъявленную войну против Украины, на "своей" территории у РФ "есть право собирать войска там, где мы хотим".
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"Это не территория Украины, это территория России", – заявил он в том числе и о временно оккупированном украинском полуострове Крым.
Полянский назвал накопление и маневры российских войск у границ Украины "определенной предосторожностью и логическим шагом" якобы в ответ на некие "конкретные угрозы, которые высказывают на Украине в отношении России и ее территориальной целостности". Кремль ранее также отмолчался на прямой вопрос об этом.
Москва все годы с первых дней оккупации Крыма и начала войны на Донбассе использует площадку Совбеза ООН для лжи об Украине и гибридной агрессии против нее.
- 30 октября 2021-го WP сообщила, что РФ наращивает силы у границ Украины, Politico показало снимки. Украинская разведка заявила, что РФ не перебрасывала новые войска, а в СНБО отрицали данные об аномальной активности.
- У президента Зеленского заявили, что нет данных о наращивании, и МО не знает, зачем СМИ США дают эти данные. Вскоре там признали: РФ усиливает "специфические группировки войск", а Зеленский заявил, что ВСУ готовы дать отпор.
- 10 ноября глава МИД Кулеба и госсекретарь США Блинкен подписали хартию стратегического партнерства. Глава Госдепа сказал: США обеспокоены, что "Россия может повторить ошибку 2014 года у границ Украины".
- CNN сообщил, что директор ЦРУ летал в Москву, чтобы предостеречь от новой агрессии против Украины.
- Ранее США призвали союзников снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений.
- В ноябре военные США побывали в Украине, интересовались "опытом ВСУ": речь шла и об использовании "Джавелинов".
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