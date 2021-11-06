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Директор ЦРУ летал в Москву, чтобы предостеречь от агрессии против Украины – CNN

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 11:45
Директор ЦРУ летал в Москву, чтобы предостеречь от агрессии против Украины – CNN - Фото
Уильям Бернс (Фото – Al Drago, EPA)

Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил на этой неделе Москву по поручению президента США Джо Байдена, чтобы предостеречь от планов по каким-либо наступательным операциям против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

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Бернс провел в Москве переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, непосредственно отвечающими за действия военных, и предупредил, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границ Украины, сообщили источники CNN.

Бернс также выразил обеспокоенность США о том, что Россия близка к использованию газового экспорта в качестве рычага давления на Украину и другие европейские страны.

После встреч в России Бернс позвонил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы заверить его, что США внимательно следят за действиями России сообщают источники CNN. Также в четверг в Киев приезжала помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Усилия дипломатии на высоком уровне подчеркивают, насколько серьезно в администрации Байдена оценивают ситуацию, отмечают журналисты. "Было бы глупо не рассматривать возможность вторжения", – заявил журналистам один из официальных представителей США.

Читайте также: Путин снова угрожает Украине. Разведка и военные объясняют, зачем это Москве

Денис Юдин
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