Реакция России на хартию Украина–США: Неприемлемы любые намерения увидеть Украину в НАТО

Россия не воспринимает даже намерения Украины войти в Организацию Североатлантического договора (НАТО), заявил в ответ на подписание вчера в Вашингтоне хартии о стратегическом партнерстве Украина-США посол РФ в США Анатолий Антонов. Его реакция опубликована в Facebook посольства.

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Российский дипломат назвал документ "набором вредных лозунгов", причем для него там якобы "очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности".

"Почти в каждой строчке – геополитическая заряженность на противодействие России. Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы", – сказал Антонов, который находится под санкциями ЕС и Канады.

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Экс-замглавы Минобороны РФ (2011—2016) пригрозил, что "планы" по поставкам оружия для Вооруженных Сил Украины приведут к эскалации боевых действий на Донбассе.

Российского посла "насторожило", что встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и США состоялась на фоне, как он выразился, "резкого обострения ситуации в акватории Черного моря". Там, убежден Антонов, "натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот".

Представитель МИД РФ использовал в речи кремлевские пропагандистские штампы вроде "юго-восток Украины" и "народные республики".

10 ноября 2021-го глава МИД Кулеба и госсекретарь США Блинкен подписали в Вашингтоне хартию стратегического партнерства между Украиной и США, которая "будет определять украинско-американские отношения на десятилетие вперед".

На брифинге после этого глава Госдепа сказал: США обеспокоены, что "Россия может повторить ошибку 2014 года у границ Украины". Он разошелся во мнениях с главой МИД Кулебой об использовании Россией газа как оружия.

Ранее США призвали союзников снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений.

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Евгений Пилипенко

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